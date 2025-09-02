Концерти, спектакли и балет през есента в София

Културните събития в столицата продължават в есенната програма на фестивала „Софийски музикални седмици“ из сцените на града. Фестивалът изпъква с разнообразна програма от жанрове — от камерна и симфонична музика до опера, балети вокални концерти, обединени в десетки прояви до кулминацията на 3 октомври с благотворителния заключителен концерт „Надежда за живот.

Септемврийската програма се открива с любимата Моцартова опера „Сватбата на Фигаро“ на 18 - ти на сцената на Национален музикален театър „Стефан Македонски“. Шедьовърът на Моцарт, ще оживее отново, като една вълнуваща класическа постановка и незабравимо преживяване с оркестър, хор и балет на МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново, под диригентската палка на Георги Патриков, режисьора Петко Бонев, 3D mapping Лора Руневска, сценография и костюми: Ася Стоименова, хореография: Катя Богданова, хормайстор: Яница Първанова. Солисти, оркестър, хор и балет на МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново.

Преди това още на 5 - ти септември гости от Кореа - Клавирно дуо „Амабиле“ с програма от Менделсон, Шуберт, Равел, Панчо Владигеров, Александър Йосифов, ще се качат на сцената на Централен военен клуб, зала „Музикална“.

За любителите на балета, очаквайте „Парижки нощи“, на сцената на Музикалния театър, в изпълнение на Държавна опера Стара Загора, по повод 100‑годишнината. Музика от Вебер, Рахманинов, Офенбах. Либрето, хореография и постановка: Донвена Пандурски.

В програмата на фестивала традиционно ще присъстват редица камерни концерти, на които си заслужава да обърнел внимание, в изпълнение на Красимира Султанова (цигулка) и Анжела Тошева (пиано), с програма сонати от Бела Барток на 23 септ; на 24 -ти септ. следва IV концерт „По Владигеровски“ – рецитал на Иво Върбанов с творби от Панчо Владигеров. На 25 -ти септември следват два камерни концерта - Рецитал – Марин Гонев. В програмата: Дебюси, Яначек, Цветан Добрев, Васил Казанджиев, и Клавирен рецитал – Христо Танев (виолончело) и Надежда Цанова (пиано): Шуберт, Пиацола, Цезар Франк. На 26-ти септ., следва Струнно трио Тиан Юан – цигулка, Нона Кутева – виола и Луиза Стефанова – виолончело със световни премиери от бразилски композитор. Дора Бръчкова (цигулка), Борис Недялков (виолончело), Лилия Бояджиева (пиано) с програма от Шостакович са в календара на 27-ми септември и още редица други. Цялата програма места и часове на концертите, може да видите на https://www.sofiaweeks.com/ и на касата на зала „България“.

Кулминацията на фестивала е големият благотворителен концерт - спектакъл под надслов „Esperanza for Life” (Надежда за живот) в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни организира Международна фондация „Теодора фон Ауерсперг”, който ще се състои на 3 октомври в Зала „България”. Музикален директор на събитието е пианистката Надежда Цанова, а сред участниците ще бъдат хор „Ваня Монева“, , пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, набиращият широка популярност у нас младежки „Таен оркестър” с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, прима балерината на Националната опера Веса Томова, премиер балетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетно студио „Джулия” и др. Като допълнение към блестящата селекция класически музиканти, певци и балетисти. Специален гост ще бъде актрисата Йоана Буковска.

Наситена програма на 56-то издание на фестивала отново е в календара на Културните събития на Столична община и се осъществява и с помощта на НФК.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com