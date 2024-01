Издъхна световноизвестна музикална легенда

Лес Маккан, плодовит и влиятелен музикант и звукозаписен артист, който спомага за създаването на соул-джаз жанра, почина на 88 години, съобщи АП.

Като новатор Маккан бе любим източник за семплиране от страна на Д-р Дре, "Трайб колд куест" и стотици други хип-хоп изпълнители.

Маккан почина в петък в Лос Анджелис, седмица след като беше хоспитализиран с пневмония, според дългогодишния му мениджър и продуцент Алън Ейбрахамс, предаде БТА.

Роденият в Лексингтън, Кентъки, Маккан е вокалист и самоук пианист, чиято кариера датира от 50-те години на миналия век, когато печели певчески конкурс по време на службата си във военноморските сили на САЩ.

Тогава се появява в „Шоуто на Ед Съливан“ - най-популярната вариететна програма за времето си. С почитатели, сред които Куинси Джоунс и Майлс Дейвис, той прави турнета по целия свят и издава десетки албуми, като започва през 1960 г. с Les McCann Ltd. Plays the Truth.

Най-известен е с хита Compared to What („В сравнение с какво“) - протестна фънки песен, в която за първи път се обединява с бъдещия си музикален партньор, саксофониста Еди Харис. Написана от Юджийн Макданиълс и записана на живо на джаз фестивала в Монтрьо през 1968 г., Compared to What съчетава джаз рифове и госпел вокали на Маккан. Песента заклеймява войната, алчността и несправедливостта.

Сред изпълнителите на Compared to What е и Роберта Флак, протеже на Маккан, на която той помага да започне кариерата си, като ѝ урежда прослушване в „Атлантик рекърдс“. Маккан е пионер в сливането на джаза със соул и фънк. Той записва с Флак и прави турнета с популярни музиканти като Уилсън Пикет, Сантана и „Стейпълс сингърс“.

Сред другите му албуми са Talk to the People (1972 г.), Layers (1973 г.) и Another Beginning (1974 г.). През миналия месец "Резънанс рекърдс" издаде сборния албум Never A Dull Moment! - Live from Coast to Coast (1966-1967).

