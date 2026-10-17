Невиждано у нас! Поморие се готви за ЮНЕСКО с вулкани и динозаври

Кметът Иван Алексиев разкри подробности за проекта, който ще обхване Поморийското езеро, три древни вулкана и геоложки феномени на 66 милиона години

Три угаснали вулкана, скали, съхранили следи от събития отпреди 66 милиона години, Поморийското езеро и древните традиции в солодобива ще станат част от първия български геопарк с амбиция за международно признание от ЮНЕСКО. Проектът „Геопарк Поморие“ беше представен в галерия „Дечко Стоев“ от кмета Иван Алексиев. Предвижда се територията да обхване цялата община Поморие и район около село Голица в община Долни чифлик, област Варна. Целта е природните феномени, историческите паметници и местните традиции да бъдат свързани в туристически маршрути, които привличат посетители през цялата година.

„Работим по този проект вече две години. Структурата на геопарка ще бъде към Регионалния исторически музей в Поморие“, заяви Иван Алексиев, пише "Флагман". Общинският съвет вече е дал положително становище за инициативата. Разработката е в заключителен етап, а следващите действия са свързани с организацията на бъдещия геопарк и подготовката за международна оценка. България все още няма геопарк със статут на Глобален геопарк на ЮНЕСКО, което придава допълнително значение на амбицията на Поморие.

Сред най-интересните природни обекти са три палеовулкана в районите на Дъбник, Каблешково и Каменар. Те ще бъдат обединени в туристически маршрут с името „Огнената земя“, който ще представя вулканичното минало на региона. Друга забележителност се намира край село Козичино, където са съхранени геоложки следи от прехода между креда и палеоген отпреди приблизително 66 милиона години. Именно с тази граница е свързано масовото измиране, при което изчезват нептичите динозаври и множество други видове. Мястото предоставя възможност посетителите да се запознаят с един от най-значимите периоди в историята на Земята.

Геопаркът ще включва още Поморийската лагуна, солниците, находищата на лечебна кал и природните територии около езерото. Предвидени са маршрути по Нимфейския бряг, край устието на река Ахелой и до геоложката граница край Козичино. Посетителите ще получават информация чрез указателни табла, карти, аудиогидове и QR кодове, а проектът включва създаване на посетителски центрове и образователни материали. Предвиждат се специализирани дейности за ученици, които да представят геоложката история и природното наследство на региона по достъпен начин.

За местната икономика концепцията открива перспективи за развитие на туристически услуги извън традиционната почивка на море. Хотелиери, ресторантьори, екскурзоводи, производители и занаятчии ще имат възможност да се включат в общ туристически продукт, насочен към различни групи посетители. По време на представянето бяха разгледани успешни практики от геопаркове в Италия, Гърция, Румъния, Испания, Португалия и Норвегия. Тези примери показват как геоложкото наследство се съчетава с местната култура, научното образование и развитието на малките населени места.

Световната мрежа на ЮНЕСКО включва 241 глобални геопарка в 51 държави, показват данните на международната организация за 2026 година. За да получи подобен статут, една територия трябва да докаже международната значимост на своето геоложко наследство, да разполага с действаща управленска структура и да изпълнява план за опазване, образование и устойчив туризъм. ЮНЕСКО изисква кандидатстващият геопарк да е функционирал поне една година преди подаването на документацията, след което следват експертни оценки и посещения на място. Международното признание се предоставя за четири години и подлежи на последваща проверка.



