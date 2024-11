Рядък метал обръща световната икономика. Нова държава на върха

Рядък метал обръща световната икономика и изстрелва Казахстан на върха.

Първият завод за преработка на волфрам беше открит в Алма-Атинска област на Казахстан, съобщи пресслужбата на Министерството на промишлеността и строителството на републиката.

"Проектът на стойност 300 млн. долара е реализиран, като са взети предвид международните екологични и промишлени стандарти. Заводът ще осигури до 1000 работни места за местни специалисти и след като достигне проектния си капацитет, ще преработва 3,3 млн. тона руда годишно, произвеждайки 65% волфрамов концентрат", заявиха от министерството.

По данни на Министерството на промишлеността и строителството към момента на откриването готовността на ключовите съоръжения е била: хранилище за утайки - 60%, обогатителна фабрика - 60%, външни водоснабдителни съоръжения - 85%, външно електрозахранване - 100% (свързано с линия 110 kV), вътрешно електрозахранване - 90%.

Проектът се управлява от Aral Kegen LLP, част от Jiaxin International Resources Investment Ltd, международен холдинг, към който се присъединяват Jiangxi Copper Corporation, China Railway Construction Company, China Civil Engineering Construction Company и Ever Trillion International Singapore PTE LTD.

"Това е историческо събитие за местната минна индустрия и ще засили позициите на страната на световния пазар на редки метали. Откриването на завода бележи нов етап в развитието на казахстанската минна промишленост и подчертава ангажимента на страната за ефективно и рационално използване на природните ресурси", заявиха от министерството.

По-нататъшните планове включват изграждането на комплекс за дълбока преработка, който ще позволи да се увеличи съдържанието на волфрам до 88,5 % и да се произвежда волфрамов карбид с висока чистота. Очакваната инвестиция за този етап е 150 млн. долара.

Волфрамът има най-високата точка на топене от всички метални елементи и много висока плътност (19,3 g/cm³), която е близка до златото. Волфрамът също има висока твърдост, като волфрамовия карбид, който е близък до диаманта. В допълнение, волфрамът също има добра електрическа и топлопроводимост, малък коефициент на разширение и други характеристики, така че се използва широко в сплави, електроника, химическа промишленост и други области, сред които твърдата сплав е най-голямото поле за потребление на волфрам.

Волфрамът и неговите сплави се използват широко в електрониката и индустриите за електроснабдяване поради своята силна пластичност, ниска скорост на изпарение, висока точка на топене и силна способност за излъчване на електрони. Например, волфрамовият проводник има висока светлинна скорост и дълъг експлоатационен живот, така че се използва широко в производството на различни нишки за крушки, като лампа с нажежаема жичка, йодна волфрамова лампа и др.

