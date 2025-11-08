Рекорд: София порасна с 2081 нови жилища само за три месеца

София продължава да бъде най-динамичният пазар на недвижими имоти в страната, като само за третото тримесечие на 2025 г. в столицата са въведени в експлоатация 233 нови сгради с общо 2081 жилища. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), които обаче не включват информация за район "Панчарево", тъй като местната администрация е отказала да я предостави.

С тези показатели столицата изпреварва значително останалите големи центрове.

За сравнение, на второ място е област Пловдив с 206 сгради и 846 жилища, а на трето – София-област със 141 сгради, но едва 175 жилища в тях. Общо за страната за периода са завършени 1392 жилищни сгради с 6478 нови жилища, което означава, че близо една трета от всички нови домове са на територията на столицата.

