Христо Ковачки: Добивът на редки метали може да превърне България във важен фактор в световната икономика

В търсене на нови алтернативни начини за използване на въглищата, енергийният експерт Христо Ковачки се срещна с представители на швейцарската компания Glencore. Компанията е една от водещите в света за добив на цветни метали.

Glencore имат дългогодишен опит в минната индустрия и добива и разпространението на диверсифицирани природни ресурси по екологично съобразен начин.

„Развитието на България в областта на добива и търговията с редки метали може да превърне страната ни във важен фактор в световната икономика и геополитика. Целта ми е с работата си да допринеса за напредъка на страната ни в тази посока. България се нуждае от държавна политика и стратегия в областта на добива на редки метали“, коментира енергийният експерт Христо Ковачки след срещата си с Glencore.

„Въглища, освен като източник на електроенергия, могат да се използват и като източник на ценни метали и редки елементи, които попадат в списъка на стратегически важните суровини на Европейската комисия. Заетите в минния сектор в България са над 120 000 и трябва да се потърси бъдеще и поминък за тези хора и след екологичната трансформация на индустрията“, допълни г-н Ковачки.

„Въглищата са важна част от нашето портфолио от стоки и нашият фокус е поставен върху развиването на успешни бизнес модели, но по безопасен, отговорен и устойчив начин. Имаме натрупан опит в използването на въглищата за производството на електроенергия, производството на стомана и в промишлени процеси, включително производството на цимент, алуминий и никел“, коментираха от Glencore.

На срещата участниците споделиха своя опит и технологии в извличането на медна руда, както и стратегически идеи за оптимизиране на минния добив.

Наскоро швейцарската компания Glencore взе участие в едно от най-мащабните събития в бранша, на което София беше домакин - "Financing the stone - проекти с бързо изпълнение в Централна и Източна Европа", където представиха своя напредък в индустрията.

Основана през 70-те години на миналия век като търговска компания, днес Glencore се превръща в основен производител и търговец на стоки с около 150 000 служители и подизпълнители и силно присъствие в над 35 държави.

Клиентите на Glencore са индустриални потребители, като например тези в автомобилния, стоманодобивния, енергийния, производството на батерии и петролния сектор.

