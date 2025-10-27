БНБ обяви голяма промяна

Управителният съвет на Българската народна банка промени своя наредба за Централния кредитен регистър (Наредба номер 22 на БНБ), съобщава централната банка.

Към лицата, подаващи и получаващи информация от Централния кредитен регистър (ЦКР), са включени купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити.

Направена и е промяна на срока за подаване на текущи данни в ЦКР - срокът се съкращава "от 0 до 5 работни дни" на "от 0 до 2 работни дни".

Целта е повишаване ефективността и контрола на кредитния процес и извършване на по-прецизна оценка на кредитоспособността на кредитополучателите, посочват от БНБ.

С промените се регламентира подаването на информация в ЦКР за влязло в сила съдебно решение или административен акт, в случаи на оспорени по съдебен или административен ред данни за клиент, които се съдържат за него в регистъра, в това число отбелязване на влязло в сила съдебно решение за прогласяване нищожност на кредит и извършване на корекции в ЦКР.

Предвижда се първите две промени да влязат в сила от 1 февруари 2026 г., а тази за влязло в сила съдебно решение - от 1 януари 2026 г.

