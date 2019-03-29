Едното лекарство убива мъртвите тъкани, другото изгражда нова кожа С "Непролизин" вече работят и български болници, но не се продава в аптеките

Българско лекарство лекува гангрени и спасява крайници от ампутация. "Непролизин" е създаден от екип от наши учени начело с проф. Петър Недков от Института по органична химия в БАН още преди няколко години. С него вече работят големи наши болници като "Пирогов", Александровска, Военномедицинска академия и някои поликлиники.

Основната функция на лекарството е да унищожава увредените клетки, без да засяга здравите тъкани, като по този начин

не позволява на раната да се разширява



Основна съставка на препарата е протеолитичният ензим субтилизин ДИ. Ензимът разгражда белтъци и се произвежда от широко разпространения в природата микроорганизъм Bacillus subtilis, който е безвреден за човешкия организъм. Обяснението за неговото действие е, че здравите клетки спират да се размножават, ако са заобиколени от други здрави клетки. В много от случаите при рани обаче те са заобиколени от частично увредени клетки, чиято повърхност на практика е запазена, и по тази причина не получават сигнал, че трябва да се размножават и да позволят на раната да зарасне. Именно това е причината нараненото място дълго време да остане незатворено. Частично увредените клетки обаче имат "пролуки" в клетъчната мембрана, които позволяват на мигроорганизми да проникнат в напълно здравите клетки и по този начин да увредят и тях. Ако пациентът има силна имунна система, дори и традиционни препарати като йод или кислородна вода могат да унищожат тези микроорганизми. Ако обаче регенеративните способности на пациента са слаби, на практика употребата на тези медикаменти прави тъканта дори още по-уязвима. Там се заселват спори от микроорганизмите, които се намират в раната, и вместо да заздравее, тя се разраства и задълбочава, като в някои случаи може

да се стигне дори до ампутация

на крайник. Създаденият от проф. Петър Недков и екипа му медикамент помага увредените клетки да бъдат разрушени и да се отстранят.

Докато изучават свойствата на ензима и търсят нови възможности за приложението му, изследователите успяват да го стабилизират в разтвор при стайна температура. Впоследствие ензимът е приведен в подходящ гел и това открива възможност да бъде приложен за лекуване на трудно заздравяващи рани. Така ензимът прави разтворими увредените клетки, гнойта, некротизиралата тъкан и фибриновите налепи, като в същото време щади здравата тъкан. През 1980 г. проф. Недков получава авторско свидетелство за изобретение и през 1999 г. – патент за ензимен препарат за почистване на гнойни и некротизирали рани. Препаратът е преминал изпитанията на Комисията за одобряване на лекарствените средства.

Създаването обаче започва наистина на принципа на "самотния мохикан" - професорът го прави сам в лаборатория в БАН и естествено, не в индустриални количества. Медикаментът получава реклама по метода "Една жена каза" и скоро събира почитатели.

Едно от много важните му свойства е, че той може да лекува рани от изгаряне. Пациент, който помагал при гасене на пожар, дошъл с изцяло обгорена ръка за помощ в академията. В клиниката по изгаряния на "Пирогов" му предлагали пластична операция, но той не искал да се подложи на нея. С "Непролизин" обаче раните заздравели от само себе си. Дете на колежка на проф. Недков пък получило изгаряния по цялото тяло. Благодарение на лекарството обаче успяло да се възстанови напълно и

дори не му останали белези

Лекарството има и вариант, при който лекува декубитални рани, особено при по-възрастните пациенти, където дори всяко одраскване може да се превърне в проблем. Незаменим е и при лечението на така нареченото "диабетно стъпало". Цената не е висока и варира в зависимост от вида на раната. Освен за клиники, изготвят го и индивидуално за пациенти, които обаче първо трябва да покажат раната или поне да я снимат и да изпратят снимката, за да стане ясно кой вариант на лекарството точно да бъде избран. Цялото лекарство се произвежда на ензимна основа и се прави само по предварителна заявка на клиента. Лекарството идва като "спешна помощ" и при пациенти с по-слаба имунна система, чиито рани заздравяват по-бавно. То е способно да унищожи некрозиралата тъкан, а може и да прониква в здрава кожа, като ликвидира синини и хематоми, получени при удар.

"Непролизин" има и наследник - "Пост-Непрол". Ако една рана се обработи с "Непролизин" и след това се третира с "Пост-Непрол", а върху нея се поставят люспи от здрава кожа от същия пациент, тъканта се разраства сама. По този начин първото лекарство почиства некротизиралата тъкан и оставя

територия за изграждането на нова кожа

Екипът от учени обаче предупреждава, че при първоначално прилагане на лекарството е възможно болката да се усили. В такъв случай е добре върху раната първо да се постави разтвор от "Лидокаин", който се купува в аптеките. Изчаква се около 20 минути и едва тогава се третира с лекарството. Може и "Нипролизин" и "Лидокаин" да бъдат смесени в малък съд и със сместта да се маже раната.