Радев разкри какво са си говорили с Кирило Буданов

Преди дни стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски – Кирило Буданов, е бил на необявено посещение в София на 8 октомври и е разговарял с българския премиер Румен Радев.

По време на изслушването си в парламента днес министър-председателят разкри подробности за срещата и темите, обсъдени с украинския представител.

Радев обясни, че не е оповестил предварително визитата по изрична молба на Буданов и от съображения за сигурност. По думите му след посещението си в България украинският представител е заминал за Маями за тристранна среща и разговори за мир.

Премиерът уточни, че срещата е била продължение на разговора му с Володимир Зеленски и не е била по отношение на дроновете в Черно море. "Естествено, аз зададох своя въпрос чии, според него, са тези дронове: техни ли са? Какъв отговор очаквате от г-н Буданов? Ами, подобен на този на г-жа Митрофанова. Имаме две воюващи страни и всяка от тях отрича. Това винаги е било така", изтъкна българският министър-председател.

Радев уточни, че сред основните теми в разговора му с Буданов е било искането на Украйна за доставка на газ през България.

Той посочи, че България може да съдейства за доставките на газ не само за Украйна, но и за Румъния, Молдова, Сърбия, Унгария и Словакия. Като предимства на страната ни Радев изтъкна изградената инфраструктура и договореностите със съседни държави, осигуряващи достъп до техните терминали за втечнен природен газ.

Обсъден е бил и въпросът с реакторите за АЕЦ „Белене“. Радев потвърди, че Украйна продължава да проявява интерес към закупуването им, но отново предложи те да бъдат използвани за изграждането на централата в България.

„Моето предложение отново беше да го направим заедно с Украйна, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене, защото в Белене ние можем да гарантираме сигурност и безопасност на работата на тази ядрена централа“, посочи министър-председателят.

По думите му украинската страна разглежда предложението сериозно, а Буданов е заявил, че ще го представи и пред американската страна. България очаква последваща комуникация по въпроса.



