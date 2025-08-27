Иван Жабов хвърли бомба! Какво е бъдещето му

Иван Жабов, бившият кмет на община Средец и настоящ общински съветник, днес официално напусна групата на ГЕРБ в местния парламент.

В края на заседанието Динко Цъцаров изчете декларацията, с която Жабов обявява решението си и става независим, предаде "Флагман". Към него се присъедини и колегата му Лало Гюров.

Иван Жабов първоначално не пожела да сподели какви са му политическите планове. „Мога ли да ги запазя за себе си?!“, каза той, но после добави: „Може да не се занимавам, не искам да се занимавам повече с политика, мисля, че за последно бях тук“. Напускането на групата не е било и подготовка за следващите избори. „Аз стоя тук, вдигам си ръчичката, това, което съм преценил, че е важно за общината, съм го гласувал“, каза още вече независимият общинския съветник.

На въпрос разочарован ли е и това ли е причината да напусне групата, той отговори „Не. Всяко начало някога има край“.

