Габрово с обновени улици и училища

Тунелът под Шипка ще даде тласък на инвестициите

100 изцяло асфалтирани улици, 17 обновени училища, детски градини и ясли, ново кръгово кръстовище и крайречни алеи. Това са само част от проектите, реализирани през последните 4 години в Габрово от кмета Таня Христова и нейния екип. Градът вече има 120 км. ВиК мрежи, модернизирани пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води и чисто ново съвременно депо за битови отпадъци. Центърът и кварталите греят с детски и спортни площадки, паркови пространства и паркинги.

Таня Христова реализира и дългоочакваната газификация на Габрово. Общината под нейно ръководство въведе модерно улично осветление в селата и закупи екологични автобуси.

"Днес вече можем да мечтаем не само за развитието на града ни, но и за благоустрояване на квартала ни", казва кметицата. Тя е категорична, че следващите години ще са изпълнени с много нови възможности като тя и екипът й са готови за предизвикателствата. Една от големите цели е превръщането на Габрово в център на индустрията чрез създаването на благоприятни условия за заетост. "Ще се борим за високо качество на образованието, което да гарантира квалифицирани кадри", казва Христова. И допълва: "Ще продължим да обновяваме градската среда, включително междублоковите пространства - пешеходен мост над р. Янтра, нови детски и спортни площадки в кварталите, кръгови кръстовища в района на Шиваров мост и на жп гарата, както и благоустрояване на зоните на Колелото и Шиваров мост с прилежащите квартални пространства."

Сред целите на Таня Христова са инвестициите в сигурността, създаването на общинска полиция и подобряването на водоснабдяването в селата.

Пълното модернизиране на транспорта ще бъде факт, чрез закупуване на нови автобуси и електробуси, изграждане на електронни табла на спирките и въвеждане на градски транспорт в квартали, които никога не са били обслужвани, заявява още Таня Христова. Тя и екипът й вече имат план за изграждането на нова пътна връзка - Източна градска улица, включваща и тунела под кв. "Камъка".

Изграждането на тунела под Шипка, който бе обявен за приоритет от кабинета, ще даде възможност за нови инвестиции в Габрово.

Да си кмет не е професия, а мисия

Таня Христова,

кандидат-кмет на ГЕРБ за Габрово

Четири години вървяхме заедно, водени от ясни цели, убедени в смисъла и вярната посока. Постигнахме успехи и видими резултати. Преживяхме моменти на тревога и на радост. Не се опитвахме да скрием слабостите, нито да премълчим трудностите. Но най-важното от всичко е, че бяхме заедно и затова успяхме.

Изпълнихме едни от най-важните и трудни проекти за града ни.

Сега очакванията са още по-големи. Днес вече можем да мечтаем не само за развитието на града ни, но и за благоустрояване на квартала ни. Следващите години ще са изпълнени с много нови възможности. Предстои ни много, но аз и екипът ми сме готови за предизвикателствата.

Ще работим за създаване на благоприятни условия за заетост и за бъдещето на Габрово като център на индустрията.

Продължаваме във вярната посока. Габрово го заслужава!

