Европрокуратурата прати на съд кмета на Петрич. Измама с еврофондове

Европрокуратурата прати на съд кмета на Петрич Димитър Бръчков заради измама с еврофондове. Той е обвинен в измама, свързана с реконструкцията на сграда, която е трябвало да бъде превърната в музей на културното наследство по проект, финансиран от ЕС, коментират от Европейската прокуратура.

Става въпрос за проект за представяне на споделеното културно наследство на България и Гърция, част от инициативата „Културен дипол в трансграничния район“ (Cultural Dipole in Cross-Border Area), съфинансирана със сумата от 646 857,59 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Гърция – България“ за периода 2014–2020 г.

Съгласно условията на споразумението за финансиране, средствата е трябвало да бъдат използвани за възстановяване на бивш военен лагер в Петрич и превръщането му в музей, посветен на историята на града и околния регион.

Това е било част от по-мащабна трансгранична инициатива за популяризиране на споделеното културно наследство на България и Гърция.

Въпреки това, според събраните доказателства, кметът е скрил факта, че първоначалните военни казарми са били съборени, преди да започнат строителните дейности.

Макар че средствата от ЕС, отпуснати за проекта, е можело да бъдат използвани единствено за възстановяване (рехабилитация), сградата всъщност е била изградена наново.

Скривайки тази информация, кметът е нарушил условията за допустимост за получаване на финансиране от ЕС по програмата „INTERREG V-A Гърция – България“.

„Винаги ще бъда горд с новия дом на нашия Исторически музей! Културно-историческото ни наследство се съхранява при подходящи условия и среда. Музеят ни е съществуващ, прекрасен, работещ и посещаван. Днешната новина е нормалното продължение на започнали събития преди година по този наш проект. Музеят и неговата дейност са особено видими. Припомням само малка част от всичко, което успяхме да реализираме, както и оценките - наградите, които вече сме получили за дейността на Историческия музей“, така коментира казуса във фейсбук страницата на общината Димитър Бръчков.