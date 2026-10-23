Всичко по темата община Петрич

Голямо меле вдигна на крак полицията в наш град, има пострадали
Разследващите тепърва изясняват каква е конкретната причина за избухването на конфликта
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Разследващите тепърва изясняват каква е конкретната причина за избухването на конфликта
Става въпрос за проект за представяне на споделеното културно наследство на България и Гърция
Докога българите ще търпим незаконното мародерстване на чиновниците от "Синя зона"?