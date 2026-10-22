Голямо меле вдигна на крак полицията в наш град, има пострадали

Масов бой между представители на два враждуващи ромски клана вдигна на крак полицията в Петрич снощи. Кървавото меле се е разиграло в ромската махала на града, като при бруталния сблъсък има поне един сериозно пострадал.

В разгара на мелето участниците започнали да трошат и автомобилите, паркирани в близост до мястото на боя. Част от участниците бързо се разбягали и успели да се укрият преди пристигането на първите патрулки.

След светкавичната намеса на полицията напрежението бе овладяно, а сблъсъкът – прекратен. Днес униформените продължават издирвателните си действия, за да установят и заловят всички замесени в мелето.

Разследващите тепърва изясняват каква е конкретната причина за избухването на поредния конфликт между двете фамилии, както и точният брой на хората, участвали в масовия бой.