ДПС с мащабна дарителска кампания в подкрепа на Турция

Мащабна дарителска кампания в подкрепа на пострадалите в опустошителното земетресение в Турция, както и на семействата на загиналите, прави ДПС.

В мислите си ние сме с целия турски народ. Молитвите ни са насочени към бързото възстановяване на пострадалите, заяви лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ.

В тази ужасяваща трагедия ДПС не е просто съпричастно към скръбта на хората. Правим всичко възможно да сме в помощ и подкрепа на пострадалите чрез мащабната дарителска кампания, която организираме по структурите си, обяви Карадайъ.

Даренията се събират в складовата зона в Хасково в координация с местните ръководители на ДПС по региони. Отговорници за кампанията са зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов и областният председател на Движението Хасково - Мехмет Атаман (За контакт: (тел.) +359 88 9200001)

Вещите, от които хората в Турция имат нужда и които трябва да бъдат неизползвани, са зимни дрехи и обувки, особено за деца, ръкавици, шапки, препарати за почистване, санитарни и хигиенни материали, памперси, одеяла, газови печки, външни батерии.

Пострадалите се нуждаят и от храни - варива, консерви, бебешки пюрета.

Посланикът на Турция у нас Айлин Секизкьок благодари днес на българската държава, на българското правителство и на българския народ за искрената подкрепа след трагедията, която преживява страната й. Тя съобщи, че България е била първата страна след Азербайджан, която е реагирала с помощ след първото силно земетресение сутринта на 6 февруари.

Президентът на България ми се обади в 6:00 часа сутринта и каза, че се мобилизират възможностите, подготвят се военните самолети. Първата държава след Азербайджан, която се задейства, беше България, което е много важно за нас. Всички спасителни екипи са в Турция. От всички краища на страната получаваме информация в посолството, че се организират кампании. Скърбим много, но съм горда, че съм посланик в една държава, която толкова много обича Турция", каза посланик Секизкьок в ефира на БНТ.

Посолството на Република Турция в София има открити левови и евро сметки в Ziraat Bank в България. Събраните дарения ще бъдат препратени на Турската дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - AFAD.

БАНКА: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – SOFIA BRANCHИМЕ НА СМЕТКА: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

СМЕТКА В ЛЕВА :IBAN: BG64TCZB93501010150300

СМЕТКА В ЕВРО :IBAN: BG89TCZB93501410150302SWIFT/BIC KODU: TCZBBGSF

Главно мюфтийство на България също откри сметка за помощ на пострадалите: ТЪРГОВСКА БАНКА "Д"IBAN: BG15DEMI92401000232957BIC: DEMIBGSF