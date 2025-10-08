Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:

Бедо Доганян, председател на НС на „Синергон холдинг“

Валентин Симов, политолог

Десислава Атанасова, съдия в Конституционния съд на България, представител на България във Венецианската комисия

Митко Събев, бизнесмен

Румен Гунински, кмет на Правец

Захари Сираков, бивш футболист, треньор

Д-р Людмил Гецов, началник отделение по неврохирургия в МБАЛ „Бургасмед“

Д-р Мариела Топалова, началник Детско отделение в МБАЛ „ВЕЛИМЕД", гр. Велинград

