Вижте кой празнува рожден ден днес

Рожден ден днес празнуват:
Бедо Доганян, председател на НС на „Синергон холдинг“
Валентин Симов, политолог
Десислава Атанасова, съдия в Конституционния съд на България, представител на България във Венецианската комисия
Митко Събев, бизнесмен
Румен Гунински, кмет на Правец
Захари Сираков, бивш футболист, треньор
Д-р Людмил Гецов, началник отделение по неврохирургия в МБАЛ „Бургасмед“
Д-р Мариела Топалова, началник Детско отделение в МБАЛ „ВЕЛИМЕД", гр. Велинград
