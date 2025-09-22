Топ пилот с предупреждение за движението на празника

Очаква се интензивен трафик в последния от поредицата почивни дни.

Полицейското присъствие по пътищата е засилено. Униформените следят за спазването на скоростните режими, шофиране без колани или след употреба на алкохол и наркотици.

Движението в Кресна започна да става интензивно към 12:00 часа, но тапа на автомагистрала “Струма” при кръговото кръстовище преди града все още няма. Автомобилите продължават да преминават сравнително бързо. Очаква се в следващите часове да се засили.

През почивните дни на терен са около 200 патрулни автомобила. Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед.

Въпреки това NOVA получи сигнал, че на магистрала „Струма“ са засечени тежкотоварни автомобили, които не спазват забраната за движение.

Румен Дунев от сдружението "Автотехнически експерти по пътна безопасност" сподели, че забраната цели облекчаване на трафика на леките автомобили и нормалното придвижване на гражданите през почивните дни. “За съжаление, видяхме отбиване на номера, защото тази забрана важи само за магистралите “Струма”, “Хемус” и “Тракия”, което означава, че целият тежкотоварен трафик се прехвърля върху първокласни и второкласни пътища, по които хората също се придвижват по време на празниците”.

“Опашките по първокласните пътища стават много големи. Когато лек автомобил предприеме изпреварване, това е предпоставка за челен удар, ако отсреща дойде друг автомобил. Знаем, че челните удари завършват винаги с тежки травми или смърт”, коментира Дунев.

