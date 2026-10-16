Студът си стяга багажа. Проф. Рачев каза кога се връща топлото

Октомври явно е решил да ни покаже и по-приятната си страна. След няколко дни с температури, които повече приличаха на ноемврийски, времето постепенно ще се затопли, а на места термометрите ще достигнат 21-22 градуса. Добрата новина съобщи климатологът проф. Георги Рачев в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Той прогнозира и по-малко валежи през следващата седмица.

Четири студени дни, а после идва промяната

Професорът припомни, че в продължение на четири дни средната денонощна температура в София е била едва около 8 градуса. Студеният период обаче няма да се задържи дълго.

„Няма да е кой знае какво, но на места максималните температури ще стигнат 21-22 градуса“, обясни климатологът.

Според него България ще попадне в периферията на антициклон, а към Балканите ще започне да се пренася по-топъл въздух.

Преди това обаче предстои още малко студ. „От днес от север-северозапад ще нахлуе хладен въздух и ще превали. Температурите ще останат доста ниско“, предупреди проф. Рачев.

Уикендът ще става за разходки

За събота и неделя климатологът очаква „със сравнително добро време“ за средата на октомври. Макар сутрините да останат хладни, условията ще бъдат по-благоприятни за разходки и занимания на открито.

От понеделник до сряда облаците ще преобладават, но съществени валежи не се очакват. Дъждовете няма да бъдат интензивни, като най-големи количества се прогнозират в Турция.

По-сериозното затопляне се очертава около 22 октомври. Според показаните от проф. Рачев прогностични карти голяма част от Европа ще бъде обхваната от по-топло време, като на много места максималните температури ще надхвърлят 20 градуса.

А каква зима ни чака?

Проф. Рачев коментира и по-дългосрочните прогнози, които засега дават основания за очакване на по-мек зимен сезон.

„Всички се обединяват, че зимата ще бъде по-топла от нормалното“, каза климатологът.

Това обаче не означава, че няма да има студени периоди и снеговалежи. Сезонната прогноза очертава общата температурна тенденция, а не времето през всеки отделен ден.