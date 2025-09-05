Рожден ден днес има олимпийска шампионка

Рожден ден днес празнуват:

Величко Конакчиев, журналист

Проф. Иво Христов, социолог

Минчо Коралски, политик

Теодора Бургазлиева, "Мис България" 2002 г.

Тереза Маринова, олимпийска, световна и европейска шампионка на троен скок

Мирослав Данов (Мирон), музикант, бас китарист

Димитър Христов, началник Болнична аптека УМБАЛ „Софиямед“

Доц. Стоян Александров, съветник в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Николай Михайлов, началник Отделение по съдова хирургия в УМБАЛ „Пълмед“

Д-р Мария Търнева-Иванова, началник Отделение по неонатология в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив

