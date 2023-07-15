Категории
Сряда,
English

Категории

www.standartnews.com © всички права запазени.

Сряда,
Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес има Ахмед Ахмедов

От: Агенция Стандарт -
325
Рожден ден днес има Ахмед Ахмедов
A
A
A

Рожден ден днес има зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов.

Да почерпят още:

Константин Папазов-Тити, треньор по баскетбол

Георги Борисов, поет, издател, преводач

Константин, попфолк певец

Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ

Проф. д-р Михаил Неделчев, литературовед

Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Рожден Ден 17 Юли

Още от категорията

Най-нови

Най-четени

Най-важното в момента