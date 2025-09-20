Последно море. Спасител посочи капана

Спасителите отправиха предупреждения към туристите в последните летни дни на Черноморието у нас.

От 16 септември на всички охраняеми плажове у нас вече има по-малко на брой водни спасители, а за сигурността на плажуващите следят т.нар „обходни двойки”.

„Не мога да кажа, че отговорността ни е по-малка. Обикаляме и наблюдаваме плажуващите”, каза за Нова тв Васил Алексиев, старши спасител на плаж Крайморие.

По думите му рисковете вече са свързани със западния вятър, който дърпа навътре в морето.

„Апелирам към хората със заболявания, които не са видими, да ни казват, за да знаем как да реагираме”, каза Алексиев.

