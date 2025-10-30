Пълен цирк! Кого погреба днес Би Ти Ви

Много конфузна грешка допусна Би Ти Ви, след като в емисията си по обед вместо името на покойния журналист и общественик Иван Тенев, изписаха Иво Танев.
На екрана се появи надпис "Почина Иво Танев", придружен от снимка на Иван Тенев, което предизвика объркване и бурна реакция в социалните мрежи.
Самият Иво Танев реагира с чувство за хумор и публикува във Фейсбук пост, в който написа:
„Бог да прости агент Тенев. Беше ярка личност. Бохем, сякаш дошъл от друго време.
Но... и мен ме отписаха.
'Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!' - Марк Твен."
Под публикацията шоуменът добави коментар:
„Буквално съм затрупан от снимки с този кадър! Благодаря за загрижеността. Стават грешки. Хора сме."
Гафът на телевизията бързо стана повод за шеги в интернет, но и за критики към невниманието на екипа. Междувременно зрителите изразиха съболезнования за истинския покойник - журналиста Иван Тенев.
