Пълен цирк! Кого погреба днес Би Ти Ви

Много конфузна грешка допусна Би Ти Ви, след като в емисията си по обед вместо името на покойния журналист и общественик Иван Тенев, изписаха Иво Танев.

На екрана се появи надпис "Почина Иво Танев", придружен от снимка на Иван Тенев, което предизвика объркване и бурна реакция в социалните мрежи.

Самият Иво Танев реагира с чувство за хумор и публикува във Фейсбук пост, в който написа:

„Бог да прости агент Тенев. Беше ярка личност. Бохем, сякаш дошъл от друго време.

Но... и мен ме отписаха.

'Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!' - Марк Твен."

Под публикацията шоуменът добави коментар:

„Буквално съм затрупан от снимки с този кадър! Благодаря за загрижеността. Стават грешки. Хора сме."

Гафът на телевизията бързо стана повод за шеги в интернет, но и за критики към невниманието на екипа. Междувременно зрителите изразиха съболезнования за истинския покойник - журналиста Иван Тенев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com