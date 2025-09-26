Отиде си знакова личност за Варна

На 25 септември на 77-годишна възраст е починал обичаният музикант, основател на Международния джаз фестивал „Варненско лято“ Анатолий Петрович Вапиров.

Изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов изказва своите най-искрени съболезнования към близките и роднините. Варна изгуби личност с много таланти, харизма и силно присъствие в обществения живот, която ще остане със своето изкуство и с делата си завинаги в културната и интелектуалната памет на града, се казва в съболезнователния адрес до близките на Вапиров.

Поклонението пред тленните останки на музиканта ще се състои от 15:30 ч. на 29.09.2025 г. (понеделник) в Ритуалната зала на Крематориум Варна край село Тополи, съобщава Петел.бг.

Анатолий Петрович Вапиров е роден на 24 ноември 1947 г. в град Бердянск, днешна Украйна. Завършва магистърски клас по саксофон, биг-бенд дирижиране и джаз импровизация в Ленинградската консерватория.

Тенор и сопран, саксофонист и кларинетист, той е преподавател и композитор, член на Съюза на българските композитори и музикант, който изпълнява различни стилове на джаза. Диапазонът на творчеството му е огромен – от традиционния бибоп до фрий джаз, от фолклора до „третото течение“ и авангарда.

