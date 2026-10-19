Нов удар по джоба на шофьорите. Една услуга поскъпна

Зимата наближава, а с нея идва и един от неизбежните разходи за шофьорите - смяната на автомобилните гуми. Тази година услугата е поскъпнала с около 5-6%, а все повече водачи вече посещават автосервизите, за да подготвят колите си за студените месеци. Проверка на bTV в един от натоварените сервизи в Монтана показва, че интересът към зимните гуми се увеличава с понижаването на температурите.

Колко струва смяната на четири гуми?

Според управителя на автосервиз Боян Андреев цените са се повишили умерено спрямо миналата година.

Стандартната смяна на четири гуми за лек автомобил с 15-цолови джанти вече струва около 40-43 евро.

"В момента има леко повишение на цените, но то е нормално на базата на всичко останало", обясни Андреев.

Увеличението е приблизително 5-6%, като конкретната цена може да се различава според сервиза, размера на джантите и включените услуги.

Време ли е вече за зимни гуми?

"Напълно е време за смяна на гумите поради простата причина, че температурите започват да падат все по-ниско. Съответно автомобилът трябва да е оборудван със зимни гуми, за да има по-добро сцепление с пътната настилка", посочи той.

Причината е, че ниските температури, влагата и сутрешните заледявания могат да променят значително поведението на автомобила на пътя.

Особено рискови са ранните сутрешни часове, когато настилката може да бъде хлъзгава дори при липса на сняг.

Зимни или всесезонни - кои да изберем?

Изборът зависи най-вече от условията, при които се използва автомобилът.

За шофьорите, които често пътуват на дълги разстояния или преминават през планински райони, специализираните зимни гуми са по-подходящото решение.

Всесезонните могат да бъдат практичен вариант за автомобили, използвани предимно в градски условия, при умерен климат и по добре почистени пътища.

Важно е обаче гумите да бъдат качествени, в добро техническо състояние и подходящи за конкретния автомобил.

Петрохан вече подсказва, че зимата идва

Боян Андреев даде пример с прохода Петрохан, където температурите могат да бъдат значително по-ниски от тези в населените места. Той предупреди, че слънчевото и сравнително топло време през деня често подвежда водачите.

В планинските райони обаче условията могат да се променят бързо, а ниските температури и заледените участъци да създадат сериозни предпоставки за инциденти.

Какво изисква законът?

В България от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Това означава, че законът не задължава всички водачи непременно да поставят специализирани зимни гуми, но изисква автомобилът да отговаря на определените условия.

Специалистите обаче напомнят, че минималното законово изискване невинаги е достатъчно за оптимална безопасност при сняг, лед и ниски температури.

Боян Андреев предупреди, че състоянието на гумите е решаващо за безопасността.

"Много е важна гумата, защото автомобилът има контакт с пътя единствено чрез нея. Ако гумата не е в добро състояние и не се държи добре на пътната настилка, рискуваме както материални щети, така и физически наранявания на нас самите и на околните", подчерта той.

Съветът към шофьорите е да не отлагат подготовката за зимата до последния момент. Навременната смяна може да спести не само чакане пред сервизите, но и неприятни изненади на пътя.