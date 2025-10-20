МВнР с важно предупреждение за българите в тази страна

Българското външно министерство информира, че за утре в Италия е насрочена национална 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура.

Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози.

От ведомството препоръчват на българите, които са в Италия и планират пътувания да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или алтернативно - да получат компенсации за неосъществено пътуване.

