Общество

МВнР с важно предупреждение за българите в тази страна

От ведомството препоръчват да проверяват актуалното разписание

МВнР с важно предупреждение за българите в тази страна
20 окт 25 | 16:28
756
Фатме Мустафова

Българското външно министерство информира, че за утре в Италия е насрочена национална 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура.

Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози.

От ведомството препоръчват на българите, които са в Италия и планират пътувания да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или алтернативно - да получат компенсации за неосъществено пътуване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай