МВнР с важно предупреждение за българите в тази страна

Българското външно министерство информира, че за утре в Италия е насрочена национална 24-часова стачка на персонала по поддръжка на железопътната инфраструктура.
Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози.
От ведомството препоръчват на българите, които са в Италия и планират пътувания да проверяват актуалното разписание на съответните компании и при промени да се информират за възможностите за пренасрочване или алтернативно - да получат компенсации за неосъществено пътуване.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com