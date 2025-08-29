Мистерия! Почина млад мъж, чакащ участие в Игри на волята

Шокираща новина, свързана с неочаквана смърт на млад човек.

30-годишен мъж от Симитли почина внезапно и предизвика шок сред близки и познати, съобщава struma.com.

Христо К. е открит безжизнен в квартирата си в София, съобщават негови съграждани. Обстоятелствата около смъртта му остават неясни и в града се коментират различни версии.

Христо е описван като възпитан, добър и харизматичен млад човек – спортист и планинар.

Работел е като готвач в столичен ресторант и е спестявал средства, за да отвори собствена пекарна. Подготвял се е и за участие в риалити формата „Игри на волята“.

Причината за внезапната му кончина остава загадка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com