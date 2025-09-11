Кошлуков обяви война! Реакцията на СЕМ

Вдига се напрежението около и.д. генерален директор на БНТ Емил Кошлуков и СЕМ.

Съветът за електронни медии публикува позиция по повод полученото писмо от генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков, за което се разбра на вчерашното заседание на СЕМ.

Председателят на регулатора Симона Велева оповести, че Кошлуков е заплашил членовете на регулатора с прокуратура, полиция и частен съдебен изпълнител, ако не изпълнят съдебни решения за спиране на обявения конкурс за нов генерален директор на БНТ.

С четири гласа "за" и един "против" - на Галина Георгиева, членовете на СЕМ решиха да излязат с позиция по писмото.

На вчерашното заседание на Съвета за електронни медии председателят на регулатора Симона Велева обяви, че след обявяването на новата процедура за избор на генерален директор на БНТ са подадени 10 жалби:

"От основно двама жалбоподатели – госпожа Ирина Величкова и господин Емил Кошлуков, като двамата жалбоподатели предприеха всички възможни действия за осуетяване на изпълнението на законовите правомощия на Съвета за електронни медии да се избере нов генерален директор на Българската национална телевизия. Стигна се дотам, че изпълняващият длъжността генерален директор Емил Кошлуков изпрати писмо със заплахи към членовете на СЕМ, в които предупреждава, че съд прокуратура, полиция и частен съдебен изпълнител ще налагат глоби на членовете на СЕМ".

В позицията се подчертава, че тонът на писмото е крайно остър, заплашителен и ултимативен. В него Кошлуков отправя закани към членовете на Съвета, че ако не се изпълнят исканията му, той ще сезира полицията, прокуратурата, частен съдебен изпълнител и съда с цел да бъдат наложени санкции и глоби.

Съветът за електронни медии намира за недопустим подобен натиск от страна на Емил Кошлуков срещу независимия медиен регулатор. Посочва се, че е учудващо откъде той черпи увереност така императивно да отправя заплахи, след като повече от три години управлява обществената телевизия извън мандат.

Съветът няма да се поддаде на никакъв натиск, ще действа прозрачно, законосъобразно и изпълнявайки стриктно, вменените му от закона правомощия, се казва още в позицията.

