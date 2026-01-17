Какво става? Страшилища напълниха Черно море

Какво се случва в Черно море? Все по-често рибари успяват да измъкнат от водите му чудовищно големи екземпляри. Напоследък случаите на уловени великани драстично се множат. От дълбините изплуват риби по няколко стотин килограма.

Последните два такива случая се разиграват в два поредни дни този месец. Исполини от вида риба тон направо шокираха очевидци. Те бяха уловени от турски рибари в Черно море.

Стари морски вълци влезли с корабче край град Дюздже, а не след дълго се върнали с внушително морско животно на палубата - гигантска риба тон с внушително тегло от 353 килограма и дължина 2,5 метра. Едрият екземпляр, който местните наричат оркинос, е изваден от открито море край крайбрежния район Акчакоджа.

Заради огромните си размери рибата е транспортирана до град Самсун, където била изложена за продажба на рибния пазар в квартал Атакум и предизвиква изключителен интерес сред местните жители. Случаят е още по-впечатляващ, тъй като само ден по-рано в същия район рибари са уловили друга изключително голяма риба тон - с тегло 346 килограма и дължина 2,4 метра. По-едрата от рибите била толкова тежка, че се наложило да я свалят на сушата с помощта на мотокар.



"Нашата риба, която беше издърпана на лодката с мъка от 12 души в откритите води на Черно море, привлича много внимание. Хората не вярват на очите си. Децата дори си мислят, че е изкуствена. Спират се, снимат се с нея. Мнозина казват, че за първи път в живота си виждат толкова голяма риба", разказва рибарят Емин Тунчер. Той споделя още, че рибата ще бъде продадена за по 400 турски лири за килограм, или общо 141 200 лири. Това прави близо 3000 евро.

По нашите брегове в последно време също се забелязва бум на извадени исполини. Тук най-често те са от вида моруна. Още през 2024 година родният риболовен кораб "ЕГЕО 2" улови гигантска есетрова риба, дълга 255 сантиметра и тежка 160 килограма.

