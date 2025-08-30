Ето кога ще се радваме на сиромашко лято

Сух, слънчев и топъл октомври с температури, подходящи за плаж и водни спортове, очаква българите през тази есен.

Това прогнозира пред "България Днес" синоптикът Петър Янков.

Специалистът уточни, че температурата на морската вода ще бъде около 20-22 градуса, което ще е подходящо предимно за по-калените плувци и любителите на водни спортове.

"Очаква ни сух, слънчев и топъл октомври с температури, приятни за почивки на морето, стига хотелите и заведенията да работят и тогава", коментира Янков.

Прогнозата показва, че ще има периоди с леки застудявания, но в повечето време ще се радваме на по-високи от нормалните за сезона температури. Така нареченото "сиромашко лято" ще дойде в началото към средата на октомври, което е необичайно по-рано от традиционния период в края на октомври и началото на ноември.

Прогноза за септември

Преди да стигнем до топлия октомври, септември ще започне с рязко затопляне и повече слънчеви часове с температури между 29 и 34 градуса. В периода 3-4 септември синоптиците очакват валежи и леко захлаждане. Между 7 и 10 септември ще има повече слънце и температури между 24-29 градуса.

Между 11 и 16 септември се очакват дъждове около 30-40 литра на квадратен метър на определени места", посочи Янков и допълни, че това трябва да облекчи безводието в страната.

Есента настъпва, но бавно

На 22 септември ще настъпи астрономическата есен, но до 24-ти ще продължи да е слънчево с нормални за месеца температури. След това се очаква затопляне от 24 до 30 септември.

Дългосрочните прогнози показват, че октомврийското затопляне ще продължи през по-голямата част от месеца, а едва през ноември ще дойдат по-сериозни валежи и истинска есен.

Според метеоролозите, през последните години се наблюдава трайна тенденция есента да започва по-късно, а топлите дни да продължават и през октомври, което е свързано с глобалните климатични промени.

