Кърваво убийство разтърси наше село

Млад мъж от монтанското село Дългоделци е бил убит. Той е открит от служители на чистотата до гробищен парк в сряда сутринта.

Издирва се извършителят на тежкото криминално деяние. На място тече оглед от криминалисти. Разпитани са родителите на жертвата, както и други хора от селото. Жертвата е със счупен череп.

„Касае се за убийство и все още издирваме извършителя. Изясняват се и мотивите на тежкото престъпление”, каза за NOVA наблюдаващият прокурор Олег Димитров.

По неофициална информация по паметниците на гробовете е открита кръв и разпилени дрехи.

