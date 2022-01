Обрат: Истински ли е Делтакрон?

Считаният за нов щам "Делтакрон" може да е възникнал в резултат на замърсяване на пробата по време на секвенирането и не е комбинация от двата варианта на вируса - Делта и Омикрон. Това съобщи Мария ван Керхове, ръководител на техническия екип в Отдела за спешни заболявания на Световната здравна организация (СЗО), информира БГНЕС. Тя призова да не се използва понятието "Делтакрон".

Наскоро стана ясно, че група учени от Факултета по биологични науки на Кипърския университет са открили нов щам на коронавирус. Това съобщи професор Леонтиос Кострикис пред Cyprus Times. Мутацията бе наречена "Делтакрон", тъй като се считаше за хибриден вариант на щамовете Делта и Омикрон.

Говорителят на СЗО призова да не се използва и понятието "флурон", което означава едновременното заболяване от грип и Ковид.

„Тези думи предполагат комбинация от вируси/варианти, но реално няма такова нещо. "Делтакрон" вероятно е замърсяване на пробата при секвенирането“, написа ван Керхове в Twitter.

По-рано министърът на здравеопазването на Кипър Михалис Хаджипанделас каза, че "Делтакрон" не предизвиква безпокойство у властите, тъй като представлява комбинация от две мутации, които вече циркулират в страната.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN