Ето как “Принцът на мрака” успя да натрупа богатството си

Светът на рок музиката загуби една от своите най-емблематични фигури – Ози Озбърн, известен още като "Принцът на мрака"

След бурна и бляскава кариера, оставила траен отпечатък върху хеви метъла, Озбърн остава в историята не само като фронтмен на легендарната група Black Sabbath, но и като успешен соло артист.

Песента, която отбеляза повратната точка в неговата самостоятелна кариера и го направи мултимилионер, безспорно е "Crazy Train".

Как се ражда "Crazy Train"

През 1980 г., малко след напускането на Black Sabbath, Озбърн издава своя дебютен солов албум Blizzard of Ozz.

Именно в този албум се появява и "Crazy Train" - парче, което не само се превръща в хит, но и дава нов старт на Озбърн. С неговия отличителен китарен риф и яростната вокална линия, песента бързо завладява радиостанциите и концертните сцени по света.

Тя се превръща в емблема на новата му посока - по-лична, по-смела, но също толкова мрачна и мощна.

Макар и по-късни хитове като "Mama, I’m Coming Home" и творбите от албума No More Tears (в сътрудничество с Леми от Motörhead) да носят сериозни приходи, "Crazy Train" остава символът на финансовото и артистично издигане на Ози след раздялата с групата, с която започва всичко.

Хитовете на Ози устояват на годините

Песента не просто бележи търговски успех, тя се превръща в неизменна част от сетлистите на Озбърн и днес остава една от най-стриймваните и разпознаваеми композиции в жанра.

Ози Озбърн е много повече от рок звезда. Роден като Джон Майкъл Озбърн на 3 декември 1948 г. в Бирмингам, Англия, той се вдъхновява от The Beatles и още като тийнейджър тръгва по пътя на музиката. След началото с Black Sabbath през късните 60-те, той помага за създаването на звука на хеви метъла - тежък, зловещ и дълбоко въздействащ.

След раздялата със Black Sabbath през 1979 г., Озбърн не само се съвзема, но и изгражда още по-успешна солова кариера. Албумите му Blizzard of Ozz и Diary of a Madman остават класики, а появата му в риалити шоуто The Osbournes му носи нова вълна от фенове и статут на културна икона.

220 милиона долара богатство

Ози Озбърн напуска този свят с нетно състояние от приблизително 220 милиона долара, споделено със съпругата му Шарън Озбърн - негова дългогодишна партньорка както в живота, така и в кариерата, по данни на Celebrity net worth.

Приходите му произтичат предимно от успешната му музикална кариера, както като член на Black Sabbath , така и като солов изпълнител.

С над 100 милиона продадени албума по целия свят, музикалният му каталог остава доходоносен източник на доходи. Освен това Озбърн е диверсифицирал потоците си от приходи чрез начинания като риалити телевизия, като - Семейство Озбърн“ , излъчено в началото на 2000-те, се превръща в културен феномен.

Общото нетно богатство на семейство Озбърн се оценява на 251 милиона долара.

Макар че богатството на Ози от 220 милиона долара съставлява по-голямата част от тази сума, съпругата му, Шарън Озбърн, също е допринесла значително.

Като дългогодишен мениджър на Ози и самата тя известна телевизионна личност, бизнес проницателността на Шарън изигра ключова роля за разширяването на семейното богатство

Децата им, Джак и Кели Озбърн, са изградили свои собствени кариери в развлекателната индустрия, допринасяйки за общите доходи на семейството.

Строителен работник и водопроводчик

Джон Майкъл Осбърн е роден на 3 декември 1948 г. в Бирмингам, Англия. Има три по-големи сестри и двама по-малки братя. Известен е с прякора „Ози“ още от началното си училище.

Той отдава заслугата на Бийтълс и тяхната песен „She Loves You“ (1963) за вдъхновението му да се занимава с музика.

Напуска училище на 15-годишна възраст и работи на различни места, от строителен работник и стажант-водопроводчик до чирак-инструменталист и тунингьор на клаксони в автомобилен завод, наред с други.

Жените на Ози - лудост е ексцентричност

Освен с музикалната си кариера, Ози често е бил в светлините на прожекторите заради бурния си личен живот. А в него основно място заемат и жените до него. От майка му до съпругата му Шарън, жените в живота на Ози играят ключова роля в неговата трансформация от момчето от Бирмингам до световноизвестна рок легенда.

1. Лилиан Озбърн - майката, която вярваше в него

Лилиан Озбърн, майката на Ози, винаги е била негов голям поддръжник. Тя насърчава младия Джон Майкъл Озбърн (както е истинското му име) да търси своя път. Той често споделя, че тя е и най-големият му фен, дори когато никой не вярвал, че от него ще излезе нещо.

2. Телма Райли - първата съпруга

Първата съпруга на Ози Озбърн е Телма Райли, с която се жени през 1971 г. Двамата имат три деца - двама биологични (Джесика и Луис) и един осиновен (Елиът от предишна връзка на Телма).

Бракът им обаче не издържа под тежестта на алкохола, наркотиците и бурния рокендрол живот. Ози признава, че е бил лош съпруг и баща в този период и нарича този брак "голяма грешка", защото по това време не е бил способен на здрава връзка.

3. Шарън Озбърн - жената, която го спаси (и управлява)

Най-известната и дългогодишна жена в живота на Ози несъмнено е Шарън Озбърн. Дъщеря на Дон Ардън - мениджър на Black Sabbath - тя става съпруга на Ози през 1982 г. и му помага да започне соловата си кариера след раздялата с групата.

Шарън не само го обича, но и го спасява от самоунищожение, поема контрола върху кариерата му и го води към международен успех.

4. Дъщерите му: Кели и Ами Озбърн

Ози има две дъщери от брака си с Шарън - Кели и Ами. Кели Озбърн е добре позната на публиката като певица, модна икона и риалити звезда. Тя участва в семейното риалити "The Osbournes", което изстреля фамилията в нова орбита на популярността.

Двама магьосници от Black Sabbath ни пеят от небето

За мнозина Black Sabbath започва и завършва с вече покойния Ози Озбърн. Но това не е точна така.След изключително успешния период 1970-1975 години идват скандалите, накротиците и изчерпването.

Ози напуска групата, която опитва с негови заместници, които се редуват през годините.Един от тях дори е Йън Гилън.

Може да се каже, че никой не успя да замени Озбърн, с изключение на един гений.

Той дориго надминава!

През 1980 година Black Sabbath кани напусналия Rainbow Рони Джеймс Дио и резултатите са зашеметяващи! Излизат два албума - Heaven and hell и Mob Rules, които взривяват света на рока и стават истинска библия на хард рока и хеви метъла.

Ози през годините се връща отново в групата, а дори след поредица от скандали не дава в съда формацията с Дио да се казва Black Sabbath.

Така Рони, Айоми и останалите от великата група издават много концерти под името Heaven and hell.

Рони почина от рак през 2010 година, вчера си отиде и Ози. Благодарим ви, магьосници.

За музиката, която ни оставихте!



