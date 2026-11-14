Всичко по темата Александър Везенков

Везенков пише история. Колко точки останаха
За десетото място във вечната ранглиста
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Александър Везенков. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За десетото място във вечната ранглиста
Везенков бе най-резултатен за Олимпиакос с 23 точки
Българинът реализира 18 точки, 7 борби и 2 асистенции за 37 минути на терена
Той получи и наградата си за Най-полезен състезател в Евролигата за месец януари
Олимпиакос е с баланс от 19 победи и 7 загуби, с което е на първо място във временното класиране на...
Олимпиакос спечели важна победа, която върна отбора на първото място в Евролигата
Везенков бе с основен принос за успеха, като завърши срещата с 27 точки, 10 борби, 1 асистенция и 1...
Успехът бе четвърти пореден и общо седми за Олимпиакос
Баскетболистът ни можело да не играе повече за България
Везенков се превръща във втория най-скъпоплатен играч в историята на Олимпиакос
По-рано днес италиански медии разпространиха информацията, че българинът е близо до завръщане в Евро...
Счита се, че няколко отбора са готови да направят размени със Сакраменто Кингс
Везенков този път получи доста повече минути от треньора Майк Браун
Треньорът Майк Браун се довери едва на осем играчи
Срещата бе от огромно значение за "кралете" относно класирането им
В началото на седмицата Везенков се завърна в игра след продължително лечение на контузия
Везенков изигра общо 9:52 минути, като за това време вкара пет точки
Минута преди изтичането на добавеното време Сакраменто имаше аванс от 141:137, но до края вкара само...
Майк Браун - треньорът на Сакраменто - заложи на Везенков на мястото на контузения Трей Лайлс
В четвъртък Везенков бче обявен за Споритст на годината у нас