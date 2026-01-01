Цеко Минев с коментар за Алберт Попов
Това, което правим от години, дава своите плодове, каза шефът на ски федерацията
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Това, което правим от години, дава своите плодове, каза шефът на ски федерацията
За място в утрешния старт за Световната купа
Асът ни ще скача срещу Петър Превц в третия турнир от Четирите шанци
Асът ни постигна 16-и резултат
Влади зае 29-о място на старта на "Четирите шанци"
Влади ще скача утре в първия старт от Четирите шанци
Асът ни е под №7 за квалификациите днес от първия турнир от Четирите шанци
Треньорите на националния ни тим са с положителни проби за коронавирус
Българският ас е 25-и в Закопане
Състезанието в Титизе-Нойщадт е днес
Утре пак ще скача в Нижни Тагил
Влади е 12-и, финалът е утре
Самоковецът е 26-и, утре скача за точки
Българският ас ще скача на финала
Кобаяши спечели и малката купа в ски полетите
Българският ас е 18-и в Лахти
Влади е 27-и във Вал ди Фиеме
Българинът за първи път успя да вземе точки от всичките стартове на престижната верига
Българският ски скачач е 19-и за Световната купа
Асът ни в ски скока е 23-и, ще скача утре в елиминациите срещу Хаман от Германия