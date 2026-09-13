Протест на "Артекс" заради небостъргача "Златен век"
От ĸoмпaниятa твърдят, чe инcтитyциитe oтнoвo ce гoтвят дa cпpaт cтpoeжa
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От ĸoмпaниятa твърдят, чe инcтитyциитe oтнoвo ce гoтвят дa cпpaт cтpoeжa
Наградиха канадския режисьор Тед Кочев със "Златен век". Това стана на специална церемония в Министерството на културата, където Вежди Рашидов връчи л...
Париж. Професор Минко Балкански получи почетното отличие на Министерство на културата "Златен век", съобщиха от пресцентъра на институцията. То му бе...