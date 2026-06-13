Масон бие брат заради шефа на "Миджур"
Валери Митков разпуска Великата ложа, защото му поискали оставката Висш масон преби брат заради маневри на Великия майстор Валери Митков, собственик...
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Валери Митков разпуска Великата ложа, защото му поискали оставката Висш масон преби брат заради маневри на Великия майстор Валери Митков, собственик...