Бразилци от ЦСКА избягаха в Гърция
Бразилци от ЦСКА избягаха в Гърция за Великден. Става дума за Маркиньос и Жуан Фелипе. Дуото отпрашило за южната ни съседка, където освен за забележит...
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Бразилци от ЦСКА избягаха в Гърция за Великден. Става дума за Маркиньос и Жуан Фелипе. Дуото отпрашило за южната ни съседка, където освен за забележит...