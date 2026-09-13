Ники Кънчев спаси участничка от страшна излагация
Илияна Илиева завърши играта си с 2000 лева,
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Илияна Илиева завърши играта си с 2000 лева,
Как се стигна до любопитната ситуация
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Спектакълът за възрастни "Жокер" е най-новото заглавие в афиша на Столичния куклен театър, а премиерните дати са 8 и 9 октомври. Режисьор е Петринeл...