Черпят прекрасни имена, червена клонка пази дома ни
Свети Калиник сам влязъл в огъня и намерил мъченическата си смърт
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Свети Калиник сам влязъл в огъня и намерил мъченическата си смърт
Дяволът довел св. мъченик Прокопий Варненски до пълно отчаяние
Най-великият български светец е небесен закрилник на народа ни
Мощите му днес се пазят в базиликата „Свети Евстатий“ в Рим
Роден е в Месопотамия
На 13 март Светата ни църква отбелязва деня на Св. Никифор, патриарх Цариградски
Със своята светост Св. Герасим привличал към себе си в пустинята и дивите зверове
Краснописците се впечатлили от червените плетеници и красивите букви