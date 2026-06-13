Показаха на цивилни секретната „Оса”
За пръв път строго секретният зенитно-ракетен комплекс „Оса", който поразява въздушни цели на височина до 5 хил. метра, бе показан у нас на цивилни. Т...
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За пръв път строго секретният зенитно-ракетен комплекс „Оса", който поразява въздушни цели на височина до 5 хил. метра, бе показан у нас на цивилни. Т...