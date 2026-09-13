Всичко за Зъбчето

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Кобрата покори Зъбчето

Кобрата покори Зъбчето

Кубрат Пулев, Джак Кулкай и Артур Абрахам покориха култовия връх Зъбчето в близост до високопланинската база Белмекен. Тримата са на подготовка в Бълг...

21 февруари | 13:40
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