Застой на имотния пазар, какво следва
Говори финансистът Десислава Николова
Следете всички новини, анализи и коментари за Застой. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Говори финансистът Десислава Николова
За момента обаче няма кой да го купи
Велико Търново. "Има един абсолютен застой в подготовката за реализиране на проекти по новия финансов програмен период и за голямо съжаление 2014-2015...
София. Кризата в Украйна изправи на нокти инвеститорите в пазара на имоти у нас. Ще спрат ли да купуват руснаците, на чиито рубли разчитат и строители...
София. Към този момент "София Тех Парк" боксува, заяви министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Основните усвоени досега пари за него, които идват...