Повече полицаи по пътя за "Маказа"
В дните около 6 септември ще бъде засилено полицейското присъствие за контрол на водачите по пътя за "Маказа"
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В дните около 6 септември ще бъде засилено полицейското присъствие за контрол на водачите по пътя за "Маказа"
Засилено ще бъде полицейското присъствие на места с очаквано струпване на хора – автогари, гари, пазари, базари
Засилено полицейско присъствие има в центъра Куманово, а част от улиците са блокирани през изминалата нощ. Полицията седи в близост до държавни и мес...