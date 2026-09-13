Ключова държава от Шенген въвежда засилен граничен контрол
Проверките ще се извършват от Кралската военна полиция, която отговаря за граничния контрол
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Проверките ще се извършват от Кралската военна полиция, която отговаря за граничния контрол
В тях масово се водят болни деца
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Вашингтон. Засилени мерки за сигурност по голяма част от чуждестранните летища в Европа, Африка и Близкия изток, от които се изпълняват директни полет...