Страшен скандал! Законни ли са решенията на Кирил Петков?
Радостин Василев от ИТН ребром постави въпроса
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Радостин Василев от ИТН ребром постави въпроса
Те обхващат въпросите със законността, състоянието на медиите и гражданското общество
Върховният административен съд окончателно отхвърли жалбите на областния управител на София и сдружение "Софийски обществен съвет" срещу таксите за пр...