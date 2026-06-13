"Ювентус" чупи рекорд за Игуаин
"Ювентус" ще счупи всички трансферни рекорди в Италия ако купи Гонзало Игуаин. Италианският шампион ще преброи 94,7 млн. евро на "Наполи", с което да...
Следете всички новини, анализи и коментари за "ювентус". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Ювентус" ще счупи всички трансферни рекорди в Италия ако купи Гонзало Игуаин. Италианският шампион ще преброи 94,7 млн. евро на "Наполи", с което да...
"Байерн" (Мюнхен) победи "Ювентус" с 4:2 на "Алианц Арена". Отборът стана последният четвъртфиналист в Шампионската лига след продължения. Редовното...
Трима възлови играчи на "Ювентус" окапаха а четвърти е под въпрос за реванша с "Байерн", в който Старата госпожа е длъжна да спечели, за да продължи н...
"Ювентус" и "Байерн" (Мюнхен) завършиха при резултат 2:2 в Торино. Зрелищният двубой бе от първия 1/8-финален мач от Шампионската лига. Томас Мюлер б...
Отборите на „Болоня" и „Ювентус" направиха равенство 0:0 в първи мач от 26-ия кръг на Серия А, игран на „Стадио Ренат Дел Ара". Шампионите бяха в сер...
"Локо" (Пд) подготвя уникален международен турнир догодина, съобщава "Марица". Става дума за деца набор 2005-та и 2006-та. "Смърфовете" са получили по...
"Заслужихме мястото си на финал, и след като сме там, се надявам да спечелим. Смятам че е важно за италианския футбол един от нашите тимове да играе о...