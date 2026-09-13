Приятелка на Явор Кехайов: Имаше много причини да живее
Явор имаше много причини да живее и той го правеше достойно. Това каза в сутрешния блок на bTV приятелка на каскадьора Явор Кехайов, коментирайки спек...
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Явор имаше много причини да живее и той го правеше достойно. Това каза в сутрешния блок на bTV приятелка на каскадьора Явор Кехайов, коментирайки спек...
Уникален дух и характер! Само може да свалим шапки пред Явор Кехайов, който ни напусна внезапно. И да се помолим за него! Той го заслужава. Гледайте т...
На 36 години почина каскадьорът Явор Кехайов, информира бТВ. Кехайов, родом от София, е син на известния каскадьор Димитър Кехайов. През 2002 година...