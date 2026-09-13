Wizz Air откри нов тренировъчен център в Будапеща
Съоръжението е една от най-модерните авиационни бази за обучения в Европа, оборудвана с два симулатора за пълен полет от серията Airbus A320 CAE 7000X...
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Съоръжението е една от най-модерните авиационни бази за обучения в Европа, оборудвана с два симулатора за пълен полет от серията Airbus A320 CAE 7000X...
Wizz Air пуска полети от София до Бирмингам. От разписанието се вижда, че Wizz Air ще лети 2 пъти седмично до новата дестинация - в сряда и неделя. П...
София. WizzAir обяви, че пуска полети между София и Малта. Те ще започнат да се извършват от 20 юни 2014 г. и ще са два пъти седмично – в понеделник...