Шибари - изкуството на връзването
Шибари е еротично японско изкуство, което използва партньорството и доверието между двама души, най-често мъж и жена, за да създаде от техните фигури...
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Шибари е еротично японско изкуство, което използва партньорството и доверието между двама души, най-често мъж и жена, за да създаде от техните фигури...
Риана проговори за секс. Певицата откровено сподели, че държи мачовците да доминират в леглото и си пада по грубите игри. "Мъжете трябва да са силни и...