Трамвай се разби в магазин, има ранени
В превозното средство е имало 20 пътници
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В превозното средство е имало 20 пътници
В произшествието са участвали и други две коли
Полицията смята случилото се за инцидент заради превишена скорост
Тежка катастрофа е станала тази вечер в столицата. Трамвай се е врязал в автобус по линията 204, съобщиха очевидци пред "Стандарт". Катастрофата е ст...
Прокуратурата е започнала разследване по случая